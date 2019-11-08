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Активная «встройка» Meridian


08.11.2019 11:15

 

 

Meridian Audio представила новую модель акустики из серии Architectural, предназначенной для встраивания в стены. Активный громкоговоритель DSP750 имеет совсем небольшую монтажную глубину – всего 10 см, и легко инсталлируется.

 

Колонка оснащается высокопроизводительными динамиками трёх типов, разработанных специально для этого модели, включая твитер с бериллиевым куполом; среднечастотные драйверы (100 мм) расположены в отдельных отсеках, чтобы уменьшить их «взаимодействие» с длинноходными басовиками (160 мм). Пять пар встроенных усилителей (по два на динамик) подключены «в мост»; мощность каждой пары – 100 Вт / 8 Ом. Благодаря технологии Center Elevation создаётся эффект трёхмерного звучания.

 

Характеристики системы: пиковое звуковое давление 120 дБ/ 1 м; АЧХ 30 Гц – 40 кГц. Декоративная решётка-гриль крепится на магнитах и может быть окрашена в нужный цвет.

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