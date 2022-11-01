Активные АС Triangle Elara LN05A

01.11.2022 10:38

В Россию привезли активную акустику Triangle Elara LN05A. Это напольные громкоговорители, которые можно использовать как базу для построения Hi-Fi системы или комплекта домашнего кинотеатра.



Два НЧ-динамика диаметром 130 мм с диффузорами из бумаги с пропиткой воспроизводят глубокие басы. Благодаря используемому материалу диффузоры имеют небольшой вес, но обладают значительной жёсткостью, позволяющей получить энергичный сфокусированный звук. Твитер с рупорной нагрузкой обеспечивает прозрачные и детализированные высокие частоты. Мощность встроенных усилителей составляет 80 Вт на канал; усилители работают в классе D.



Triangle Elara LN05A оснащаются Phono/линейным входом на разъёмах RCA, входным разъёмом mini-jack, коаксиальным и оптическим цифровыми входами. Мобильные устройства подключаются по Bluetooth (c поддержкой кодека aptX). При необходимости к колонкам можно подключить активный сабвуфер. Управление громкоговорителями – дистанционное. Варианты отделки корпуса: светлый (дуб) или тёмный (каштан).



