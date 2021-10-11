Активные Magnat Monitor Reference

11.10.2021 10:58

В Россию приехали новые модели Magnat – активные беспроводные акустические системы новой серии Monitor Reference. В линейке три модели: напольная Monitor Reference 5A и две полочные, Monitor Reference 3A и Monitor Reference 2A.



Полностью активные стереоколонки оснащены всеми необходимыми входами; благодаря поддержке Bluetooth 5.0 и кодека aptx Low Latency к громкоговорителям можно легко и быстро – и без проводов – подключить смартфон, планшет и ПК. Все сигналы передаются с телевизора или подключённых к нему компонентов. непосредственно на акустические системы с использованием возвратного аудиоканала (ARC) по кабелю HDMI. Благодаря функции CEC, которая обеспечивает управление системой через порт HDMI, громкость можно регулировать с помощью пульта ДУ телевизора. Встроенный высококачественный фонокорректор позволяет подключить проигрыватель с MM-звукоснимателем непосредственно к акустическим системам серии. Оптический цифровой вход поддерживает передачу аудиоданных до 24 бит / 92 кГц, что означает возможность воспроизведения музыки с высоким разрешением.



Внутри колонок – 25-мм твитер с оптимизированным волноводом и СЧ-динамики 125 или 170 мм; напольники дополнены 170-мм НЧ-излучателем. Бумажные диффузоры со специальным покрытием для снижения резонанса приводятся в движение мощными магнитными системами, оптимизированными по уровню искажений. Усилитель класса D (он встраивается в одну колонку из пары) имеет низкий уровень искажений и чрезвычайно высокую эффективность, обеспечивая, в зависимости от модели, от 25 до 60 Вт постоянной мощности (RMS) и от 75 до 120 Вт пиковой мощности на канал. Благодаря согласованию по фазе звук, излучаемый разными динамиками, достигает слушателя без задержек. С помощью поставляемого в комплекте пульта дистанционного управления можно выбрать нужный вход и уровень громкости; то же самое можно делать с помощью ручек на задней панели активной колонки.