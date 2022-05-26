Активные полочники Triangle Borea

26.05.2022 13:16

Две новинки появились в серии акустических систем Triangle Borea. Это беспроводные активные полочные модели BR02 BT и BR03 BT с поддержкой технологии Bluetooth 5.0 aptX.



Производитель позиционирует их как самодостаточное решение категории «всё-в-одном». Колонки можно без проводов подключать к самым разным источникам звука, от смартфона пользователя до телевизора или проигрывателя виниловых дисков (громкоговорители оснащаются встроенным MM-фонокорректором). Также предусмотрены оптический и коаксиальный цифровые входы, выделенный выход для сабвуфера, разъём «мини-джек» и аналоговые RCA входы.



BR02 – самые маленькие в модельном ряду, с двумя 50-ваттными усилителями, 25-миллиметровым твитером и мидбасовым драйвером 5,25”. BR03 мощнее (2 x 60 Вт); твитер используется такой же, а СЧ/НЧ-динамик – более крупный (6,5”). На тыльной стороне располагается порт фазоинвертора. Triangle рекомендует использовать модель BR03 в помещениях площадью до 40 квадратных метров, а BR02 подойдёт для помещений площадью не более 25 кв.м. Варианты отделки корпуса: чёрный, кремовый, «дуб» и «светлый дуб». Дополнительно можно купить фирменные подставки.