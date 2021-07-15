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Активные сабвуферы Descend


15.07.2021 00:34

 

 

В ассортименте Definitive Technology – новая серия активных сабвуферов. Линейка Descend состоит из двух моделей, 8- (DN8) и 12-дюймовой (DN12); оба устройства довольно компактны, но способны обеспечить глубокий и мощный бас.

 

Новинки созданы с применением новой фирменной архитектуры 3XR: в ней реализована схема с двумя симметрично расположенными пассивными излучателями, нагруженными на один активный динамик. Такая конструкция позволила увеличить эффективную площадь диффузора в три раза по сравнению со стандартными фазоинверторными моделями и добиться более глубокого баса и высокого звукового давление при небольших размерах корпуса.

 

Descend DN12 оснащается специально разработанным усилителем класса H мощностью 1500 Вт (низкие частоты вплоть до 25 Гц). Запатентованная технология Intelligent Phase Control обеспечивает возможность регулировки фазы 0-360°. Усовершенствованный 56-битный цифровой сигнальный процессор контролирует работу динамика, чтобы предотвратить потенциально опасные искажения на высокой громкости. Три встроенных режима эквалайзера (Flat, Deep и Loud) – это отправная точка для настройки системы и универсальное решение для многих ситуаций (Flat), вариант для просмотра кино (Loud), а также для воспроизведения музыкальных композиций с широким динамическим диапазоном (Deep). На передней панели сабвуфера имеется светодиодный дисплей: с его помощью можно регулировать уровень громкости, менять настройки фазы и эквалайзера. Для интеграции с системами автоматизированного управления предусмотрены ИК-порт и 12В триггер.

 

У модели Descend DN8 – 500-ваттный усилитель класса D, а органы управления расположены на задней панели (регулировка громкости, настройки фильтра нижних частот, переключение фазы 0/180°. Варианты отделки: Midnight Black (чёрный корпус, доступен для обеих моделей) и Glacier White (белый корпус, только для DN8). В продаже новинки появятся в августе 2021 года.

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