Активные тренировки с Soundcore Sport X10

20.10.2022 11:34

Спортивные наушники Soundcore Sport X10 (их производит компания Anker) появились в продаже в российских магазинах. Беспроводные влагозащищённые «затычки» снабжены фиксирующими крючками, которые могут поворачиваться на 210 градусов и позволяют найти самое удобное положение наушников в ушном канале и надёжно их там зафиксировать.



Наличие такого фиксирующего механизма означает, что TWS-наушники Soundcore Sport X10 можно использовать даже при очень интенсивных спортивных занятиях – беге, прыжках, боксировании и особенно популярных в последнее время высокоинтенсивных интервальных тренировках (HIIT). В сложенном виде Sport X10 занимают практически столько же места, сколько и обычные наушники без фиксаторов. Новинка защищена от влаги по стандарту IPX7. Фирменная технология Soundcore SweatGuard обеспечивает надёжную защиту и от пота, появление которого неизбежно при больших физических нагрузках.



Звучание наушников отличается особенно мощными басами (технология BassUp) с сохранением чёткости средних и высоких частот. При желании настройки звукового профиля можно поменять; для этого в фирменном приложении Soundcore имеются 22 предустановки эквалайзера. Пользователи, предпочитающие боксу йогу или пилатес, очевидно, сделают свой выбор в пользу более мягкого звучания. Подключение к смартфону обеспечивается по протоколу Bluetooth 5.2. При входящих звонках Soundcore Sport X10 автоматически приглушают фоновые шумы и усиливают голос; за это отвечают шесть встроенных микрофонов и фирменная технология шумоподавления. Функция Wind Noise Reduction поможет расслышать собеседника даже в сильный ветер. Есть и режим «прозрачности», пропускающий звуки извне, даже когда наушники находятся в ушных каналах – это означает, что их не нужно оттуда вынимать, если вам, например, предстоит разговор с тренером…



Компактный футляр позволяет трижды зарядить наушники. Полностью заряженный аккумулятор рассчитан на восемь часов автономной работы, что с тремя подзарядками в кейсе даёт 32 часа. Десятиминутной подзарядки достаточно для того, чтобы слушать музыку в течение двух часов. Сейчас можно купить чёрные Soundcore Sport X10, в ближайшее время появятся и другие варианты отделки: красный и белый.



