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Активный сабвуфер Polk Audio Monitor XT10


07.12.2022 11:06

 

 

MXT10 – активный сабвуфер, который недавно появился в ассортименте компании Polk Audio. Новинка стала дополнением к фирменной серии Monitor XT; в неё также входит ещё один сабвуфер, MXT12.

 

Серия акустических систем Monitor XT была представлена экспертам и потребителями летом прошлого года. Новый XT10 – уменьшенная версия 12-дюймового MXT12, с 10-дюймовым длинноходным вуфером и размерами корпуса 30 см x 40 см x 42 см. Мощность встроенного усилителя класса D – 100 Вт, RMS – 50 Вт. Новинка рассчитана на использование в помещениях небольшой площади.

 

Корпус сабвуфера MXT10 – усиленный, низкорезонансный; порт фазоинвертора направлен вниз, чтобы максимально использовать возможности усилителя. Последовательный кроссовер – регулируемый (40 Гц-160 Гц/LFE), есть фильтр нижних частот, переключатель полярности и регулятор громкости, с помощью которого можно настроить выходной сигнал – от едва уловимого до существенного. Есть входы линейного уровня, что расширяет совместимость устройства. Использование двух MXT10 в одной системе позволяет добиться ещё более убедительного баса и распределить рабочую нагрузку.

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