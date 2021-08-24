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Акустическая система центрального канала Taurus


24.08.2021 10:28

 

 

Rockport Technologies (США) выпустила акустическую систему центрального канала Taurus, предназначенную для использования в составе домашнего кинотеатра вместе с фирменными громкоговорителями Atria II, Avior II, Cygnus и Lyra. Отгрузки новинки начнутся в сентябре; розничная цена колонки в США составит 20225 долларов.

 

Разработчики подчёркивают, что новинка создана с учётом важнейших, по их мнению, требований к аудио системам центрального канала для домашнего кинозала: «исключительно чистых, естественных регистров средних и высоких частот в сочетании с надёжным средним басом». Звучание Taurus согласовано с всеми громкоговорителями, выпускаемыми Rockport Technologies, и характеризуется отличной артикуляцией и тональной нейтральностью.

 

Taurus можно установить на подставке или низком цоколе (встроенная установки в мебельной нише и т.п.). Специально для новинки были разработаны семидюймовые драйверы (НЧ, нижний диапазон СЧ)  с рамами из литого алюминия, вентилируемыми титановыми каркасами звуковых катушек и диффузорами из многослойного углеродного волокна с изменяемой толщиной сечения. Среднечастотник – с шестидюймовым сэндвич-диффузором из углеродного волокна; за высокие частоты «отвечает» установленный на волноводе твитер с бериллиевым куполом.

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