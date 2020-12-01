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Акустическая система Sonus faber Maxima Amator


01.12.2020 11:11

 

 

Итальянские традиции, помноженные на современную инженерию – именно так можно охарактеризовать новую двухполосную напольную акустическую систему Sonus faber Maxima Amator (если понадобится сделать это несколькими словами).

 

Корпус из древесины ореха, обработанной самыми современными способами, отделка натуральной кожей, 28-миллиметровый твитер “Arrow Point” с шёлковым куполом Damped Apex Dome и неодимовой магнитной системой и 180-миллиметровый среднечастотник из натуральных волокон: целлюлозы, пуха хлопкового дерева, яванского джута и др. Такими же драйверами комплектуются полочные колонки модели Electa Amator II, которые, наряду с Minima Amator II и новыми Maxima Amator формируют фирменную серию Heritage.

 

Продажи начнутся в декабре 2020 года; розничная цена (за пару) составит 15 тысяч долларов США.

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