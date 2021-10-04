Акустические амбиции Pro Audio Technology

04.10.2021 10:32

Компания Pro Audio Technology (PRO) выпустила новую акустическую систему SR-28212ai. В пресс-релизе новинка описывается как самая «акустически амбициозная, интеллектуальная и гибкая» модель из всех, выпускавшихся под брендом PRO до сих пор. Основатель и главный конструктор Pro Audio Technology Пол Hales (Paul Hales) о новой модели: «Я не знаю ни одной акустической системы, обладающей большей мощностью или гибкостью, чем SR-28212ai. Используя её возможности в сочетании с возможностями по управлению басами и микшированию, которыми обладает наш фирменный процессор ALC, инсталлятор может решить практически любую задачу.



Главная особенность SR-28212ai в том, что она, по сути, представляет собой систему «три громкоговорителя в одном» и может одновременно выполнять роль очень мощного широкополосного динамика для использования в качестве фронтальных (левый-центральный-правый) или surround-каналов, канала низкочастотных эффектов (LFE), сабвуфера для surround- и Atmos-каналов. Такие «способности» особенно востребованы, например, в тех случаях, когда площадь помещения невелика или заказчик ограничен в средствах. Тогда три SR-28212ai можно использовать как левый, центральный и правый каналы и одновременно как три основных канала низкочастотных эффектов – и не нужно приобретать сабвуферы как отдельные дополнительные компоненты системы. При этом глубина корпуса каждой колонки составляет всего шесть дюймов (чуть больше 15 см).



Внутри SR-28212ai – 1,7-дюймовый компрессионный твитер, пара особо мощных восьмидюймовых среднечастотников и два басовика (12 дюймов, 2000 Вт). SR-28212ai спроектирован специально для домашних систем окружающего звучания и может оснащаться волноводами разных видов: осесимметричным с прямым излучением или асимметричным, с излучением под углом 40 градусов к основной оси. Последнее означает, что звук может быть «нацелен» в точку идеального прослушивания, хотя громкоговоритель при этом заподлицо вмонтирован в стену, а её глубина не позволяет направить звук под нужным углом. Дополнительно асимметричные волноводы можно последовательно поворачивать на 90 градусов, в зависимости от того, куда должен быть направлен звук: влево, вправо, вверх или вниз. Но и это ещё не всё: среднечастотный модуль можно перевернуть или разместить в центральной части корпуса (например, если колонку нужно установить в горизонтальном положении). Наконец, при монтаже инсталлятор может сам перевернуть лицевую панель СЧ/ВЧ секции и установить колонку вверх ногами – так, чтобы низкочастотная секция оказалась близко к потолку. Такой вариант установки рекомендуется в тех случаях, когда громкоговоритель используется как surround-саб для дополнительных Atmos-каналов; в этом случае сохраняется правильное расположение среднечастотников и твитера – и на правильной высоте.



SR-28212ai – первая акустическая система производства Pro Audio Technology, где применена новая фирменная технология Theorem Waveguide, благодаря которой достигается «правильная» (что называется, «как по учебнику») on- и off-axis дисперсия на высоких частотах критических значений. Выходная мощность колонки – более 130 дБ (>100 дБ/Вт в каждой полосе пропускания). Чувствительность низкочастотной секции: 102 дБ (4000 Вт, 2000 Вт AES, максимальная шумовая мощность); СЧ-секции: 106 дБ (1000 Вт, 500 Вт AES, максимальная шумовая мощность); ВЧ: 108 дБ/Вт.