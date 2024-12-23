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Акустические кабели Premiera


23.12.2024 13:11

 

 

В ассортименте продукции, выпускаемой отечественным брендом Premiera, пополнение. Теперь российские аудиофилы могут приобрести фирменные акустические кабели моделей CX-215 и CX-225.

 

Акустические кабели Premiera CX-215 и CX-225 предназначены для использования в Hi-Fi стереосистемах и многоканальных системах домашнего кинотеатра и поставляются на катушках намоткой 100 м.

 

Кабели Premiera серии CX – это двужильные провода из элементарных проволок, изготовленных из бескислородной меди OFC. Оплётка проводов прозрачная, одна из жил маркируется белой полосой. Жилы, используемые в кабелях CX-215 – сечением 1,5 кв.мм; в кабелях CX-225 – 2,5 кв.мм. В свою очередь, каждая жила содержит 84 проволоки сечением 0,151 кв.мм (кабели CX-215) или 140 таких проволок (кабели CX-225). Электрическое сопротивление (на длину 1000 м) составляет: для кабелей CX-215 – 13,3 Ом, для кабелей CX-225 – 7,98 Ом.

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