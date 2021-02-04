Акустические панели для комфортного офисного труда

04.02.2021 11:32

Известный производитель светильников для дома и офиса компания Delta Light начала выпуск новой модели Soliscape с функцией адаптивного освещения. В этом нет ничего необычного, кроме того, что подвесной светильник является ещё и акустическим абсорбером, поглощающим лишний шум.



Дизайн нового продукта разработала компания из Нидерландов UNStudio. Soliscape – один из целой серии световых приборов, оснащаемых специальными датчиками освещённости и шума. Устройства реагируют на окружающую их среду, меняя освещение рабочих мест и общественных зон в офисах в течение дня и в соответствии с происходящим в помещении, а также обучаются, «запоминая» распорядок дня сотрудников, их действия в тот или иной промежуток рабочего времени. Использование подобных «умных» светильников позволяет сделать пребывание людей в офисах более комфортным, уменьшить стресс и увеличить продуктивность. Системы Soliscape создают особый «интерьерный ландшафт», в котором человеку удобно находиться.



Soliscape (от ‘sound’ – «звук», и ‘light’ – «свет») представляет собой «конструктор», из отдельных частей которого можно создать комплект любой конфигурации. Плоские акустические панели в виде диска – подвесные; светильники крепятся к ним или к металлическому каркасу. Панели поглощают избыточный шум, благодаря чему рабочая обстановка становится более комфортной; светильники создают рассеянное освещение или, наоборот, высвечивают рабочую зону, позволяя экономнее расходовать электроэнергию. Предполагается, что, кроме офисов, новинка хорошо зарекомендует себя при оформлении торговых залов, в отелях и общественных пространствах.