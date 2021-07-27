Акустические панели GIK DecoShapes

27.07.2021 00:30

Обновился ассортимент акустических панелей GIK Acoustics серии DecoShapes Hexagon.



В линейке теперь представлены акустические панели толщиной от 25 мм (один дюйм) до 100 мм (четыре дюйма), а у инсталляторов и дизайнеров появилось больше вариантов для комбинирования панелей, которые, благодаря своей форме и разнообразию цветов, не только выполняют свою прямую функцию, но и являются аксессуаром для декорирования интерьеров.



Панели большей толщины обеспечивают лучшую звуковую абсорбцию, при этом сам продукт остаётся в пределах его ценовой категории. Всего на сегодняшний день доступны панели DecoShapes Hexagon толщиной 25 мм, 50 мм, 75 мм и 100 мм. Ширина и высота каждой панели – 300 мм.