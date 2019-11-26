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Акустические панели Rayva: новая технология


26.11.2019 11:12

 

 

Компания Rayva подала заявку на новый патент. Изобретение, сделанное специалистами компании, может значительно сократить издержки на доставку и установку акустических настенных панелей.

 

В основе технологии – разборность панелей. Традиционные панели, как правило, имеют большие размеры, что значительно усложняет и удорожает их транспортировку, и довольно часто изготавливаются на заказ, что также не способствует уменьшению стоимости работ по проекту. Технологий Rayva позволяет сократить время и финансовые расходы и требует меньших усилий по изготовлению и установке панелей. Деревянные рамы поставляются в разборном виде, в комплекте с тканью нужного размера.

 

В комплект поставки входят также винты и отвёртка. Рама (любого нужного размера) собирается самими инсталляторами прямо на месте; на неё, как простыня на резинке, натягивается идеально выкроенный кусок полотна. С внутренней стороны рамы имеется несколько шкивов, а на куске ткани – петли, которые нужно просто зацепить за шкив. Полотно натягивается и образует совершенно ровную поверхность, без перекосов и складок. Готовая панель крепится к стене, скрывая установленные под ней акустические поглотители, диффузоры и пр. Rayva предлагает материалы разных расцветок; если обшивка оказалась повреждена или возникла необходимость изменить её цвет, фактуру и пр., нужно лишь натянуть на раму новый кусок ткани.

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