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Акустические системы Braun LE: новые подробности


14.11.2019 07:00

 

 

О планах компании Pure Audio, купившей бренд Braun, возродить линейку фирменных акустических систем LE, мы писали в июле. В своём современном воплощении громкоговорители сохранят внешний вид, однако приобретут новые свойства. В частности, у них появится функция распознавания голоса; при этом предусмотрена возможность принудительного отключения микрофонов, которые использует цифровой помощник Google Assistant.

 

В обновлённой серии три модели – от самой большой LE 01 до миниатюрной LE 03. У колонок алюминиевые корпуса со скруглёнными углами. Производитель предлагает также соответствующие по дизайну напольные подставки. Колонки моделей LE 01 и LE 02 можно устанавливать как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

 

Акустические системы Braun LE – беспроводные. Их можно использовать в составе систем мультирум или как стереокомплекты. Для управления разработано специальное мобильное приложение.

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