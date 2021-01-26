Акустические системы PIEGA Ace

26.01.2021 09:28

Весной нынешнего года в модельном ряду акустических систем PIEGA произойдут изменения: вместо линейки начального ценового диапазона TMicro в ассортименте бренда появится новая серия, Ace. В неё входят модели для Hi-Fi систем и домашних кинотеатров Ace 50, Ace 30 и Ace Center.

Для разработки внешнего вида акустических систем PIEGA пригласила швейцарского дизайнера Стефана Хюрлеманна (Stephan Hürlemann). Серия состоит из трёх моделей: напольной, высотой один метр, Ace 50, компактных сателлитов Ace 30 и АС центрального канала Ace Center. Овальные в сечении корпуса громкоговорителей сделаны из алюминия; их ширина – 14 см, глубина – 16 см.

Новые полочники Ace 30 – самые маленькие из выпускаемых под брендом PIEGA. Напольная модель Ace 50 обеспечивает более мощный и глубокий бас – в сравнении с «предшественницей» из серии TMicro – и оснащается тремя 120-мм драйверами; два из них «отвечают» за бас, один – за средние частоты. Колонки рекомендуется использовать в помещениях средней площади. Возможность построить на базе громкоговорителей серии небольшой домашний кинотеатр обеспечивает колонка центрального канала Ace Center; благодаря форме и небольшим размерам ей всегда найдётся место перед или под телевизором.