Акустические системы Premiera Delta поступили в продажу

11.02.2025 10:31

Акустические системы Premiera Delta (их выпускает российская компания «Фирма ММС») поступили в продажу. Российским аудиофилам доступны напольная модель, два полочника, АС центрального канала и активный сабвуфер.



Акустические системы Premiera Delta отличаются стильной внешностью, выпускаются в трёх вариантах отделки: белый, чёрный, мокко. Разработчики обещают высокое качество звука и цену, «которую вряд ли предложат ближайшие конкуренты». Корпуса колонок имеют в сечении форму лютни – это довольно популярное акустическое решение, которое обеспечивает жёсткость конструкции и позволяет значительно уменьшить внутренние резонансы. Используемые твитеры – с шёлковым куполом, СЧ- и НЧ-динамики – с диффузорами из длинноволокнистого материала на целлюлозной основе. Корпуса громкоговорителей серии изготовлены из MDF, защитные решётки-грили – тканевые. В комплект поставки входят металлические шипы.



Характеристики систем: трёхполосная напольная колонка Premiera Delta DS-631 с четырьмя динамиками и фазоинвертором, АЧХ 30 Гц – 38 кГц и мощностью (номинальная/максимальная) 125 Вт / 250 Вт; двухполосная полочная Premiera Delta DS-601 с двумя динамиками и фазоинвертором, АЧХ 33 Гц – 38 кГц и мощностью 75 Вт / 150 Вт; двухполосная полочная Premiera Delta DS-501 (для Hi-Fi стерео и тыловых каналов ДК, два динамика, фазоинвертор, АЧХ 35 Гц – 38 кГц) мощностью 60 Вт / 120 Вт; акустическая система центрального канала Premiera Delta DS-521С с тремя динамиками и фазоинвертором, АЧХ 35 Гц – 38 кГц и мощностью 75 Вт / 150 Вт; активный десятидюймовый сабвуфер Premiera Delta DS-10SA (120 Вт / 200 Вт, 20 Гц 0- 150 Гц) со встроенным усилителем класса D, регулировкой частоты среза (40-120 Гц), двухпозиционной регулировкой фазы (0-180) и функцией автоматического выключения электропитания.



