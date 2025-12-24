Акустика цвета любимого вина

24.12.2025 00:01

В России появились в продаже акустические системы серии Triangle BR Connect в новой отделке Burgundy Edition. В этом варианте корпуса колонок выполнены из тикового шпона и комплектуются передней панелью винного цвета.



На российский рынок приехали две модели серии в такой отделке – это двухполосные громкоговорители Triangle BR02 Connect и BR03 Connect, различающиеся размерами, мощностью встроенных усилителей и диаметром басовиков. Triangle BR03 Connect – крупнее, эти акустические системы комплектуются низкочастотниками диаметром 160 мм, а мощность усилителей составляет 2 х 60 Вт. В более компактных Triangle BR02 Connect вуферы меньшего диаметра – 130 мм, а встроенные усилители выдают 2 х 50 Вт.





В обоих случаях комплект разъёмов для подключения представлен USB-B, HDMI ARC, оптическим, коаксиальным, аналоговыми линейными входами RCA и «мини-джек» 3,5 мм и входом для проигрывателя виниловых дисков. Подключение мобильных источников – беспроводное, по Bluetooth (5.0, с поддержкой aptX). Есть выход на активный сабвуфер.