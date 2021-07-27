Акустика для дома ELAC Solano

27.07.2021 00:11

Начались продажи новой премиальной линейки акустических систем ELAC, получившей название Solano. Серия, анонсированная в начале года, предназначена как для любителей стереозвука, так и для киноманов. Производитель подчёркивает, что в конструкции колонок используется фирменный твитер JET5, известный сверх-быстрым откликом и широким динамическим диапазоном.



JET 5 отличается от стандартных купольных высокочастотников крайне низким уровнем искажений и намного более широким частотным диапазоном. Твитер ELAC – одна из тех разработок, которые приобретают статус легенды и на долгие годы становятся эталоном, недоступным другим производителям акустических систем. Ещё одна отличительная черта новых ELAC Solano – 6-дюймовые низкочастотные драйверы с диффузорами, изготовленными по уникальной технологии: благодаря использованию двух слоёв – алюминия и бумаги – они очень лёгкие, но жёсткие.



Всего в новой серии три модели – напольная, полочная и АС центрального канала. Все колонки выпускаются в двух вариантах отделки: чёрный лак или матовый белый. Напольники и полочники комплектуются подставками из литого алюминия.