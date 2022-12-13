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Акустика для жизни. Или на всю жизнь.


13.12.2022 11:52

 

 

Акустические системы Qualio Audio – новый бренд создателей компании Cube Audio. При разработке «первенца» Qualio Audio, напольной модели IQ, использовались только High End компоненты высочайшего качества. Ибо главная цель разработчиков – получение наилучшего звука; объём финансовых вложений не имеет значения…

 

У трёхполосных колонок Qualio IQ очень необычный внешний вид и нестандартная конструкция – гибридная Open Baffle (открытое акустическое оформление), с диполярным супертвитером Mundorf AMT, среднечастотником Satori (SB Acoustics) и отдельным отсеком для баса (конструкция bass reflex), в котором установлен басовый динамик (также Satori) с диффузором из египетского папируса. Разработчики уверяют, что применение таких материалов и конструктивных элементов позволяет создавать «очень точные, объёмные, голографические звуковые образы». «Средние частоты насыщенные и естественные, ненатужные; высокие – очень красивые, расширенные до 31 кГц». 9,5-дюймовый басовик Satori вкупе с фазоинверторной конструкцией обеспечивает динамичный, плотный и глубокий бас ниже 30 Гц. Предусмотрена адаптивная настройка высоких частот, двух- и пятипозиционная (от выбранного варианта будет зависеть цена). Чувствительность колонок 89 дБ / 4 Ом. Размеры: 102 см х 38,5 см х 31,5 см (ВхШхГ), вес 32 кг.

 

Приобрести громкоговорители можно без посредников, купив их напрямую у производителя (фабрика находится в Польше). Покупатель получает гарантию на три года и пожизненные техподдержку и консультации (ещё один принцип создателей Qualio Audio – сделать High End доступным как можно большему количеству потребителей). Цены – от 4500 евро с учётом НДС. Цвет корпуса: чёрный или белый (матовая краска или лак, второй вариант на 300 евро дороже). На заказ возможно окрашивание в другие цвета или отделка натуральным шпоном, стандартным или экзотических пород.

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