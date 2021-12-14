Акустика из Индии

14.12.2021 09:00

Бренд Rethm зарегистрирован в Лос-Анджелесе; однако с целью сократить расходы на изготовление фирменной продукции – акустических систем – производство размещается в Южной Индии, в штате Керала. Первая модель появилась в продаже в 2000 году. За время вынужденной самоизоляции создатели Rethm полностью пересмотрели собственную концепцию и разработали новую линейку громкоговорителей.



За полтора года они создали четыре новых модели акустических систем, в том числе принципиально новый для бренда продукт: активный полочный громкоговоритель, получивший название Rethm Aarka. Колонка оснащается пятидюймовым широкополосным динамиком, расположенным на фронтальной панели, и парой шестидюймовых басовиков сзади. Боковые панели – съёмные; если пользователь хочет поменять отделку акустической системы, он покупает новый комплект панелей и меняет их самостоятельно, в домашних условиях.



Самая большая колонка в новой линейке – модель Rethm Saadhana с семидюймовым фронтальным драйвером и четырьмя НЧ-динамиками (8”), расположенными на тыловой панели. Там же находятся элементы управления и разъёмы для подключения. Размеры каждой колонки: 28,6 х 60 х 119,7 см (ШхГхВ), вес 30 кг. Ещё две новинки – модели Rethm Trishna и Rethm Maarga. Розничные цены – от 5250 до 15750 долларов США за пару.