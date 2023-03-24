Акустика из Польши: Closer Acoustics Forlane

24.03.2023 14:15

Польская компания Closer Acoustics выпустила новинку – самый маленький в модельном ряду напольный громкоговоритель Forlane.



История бренда началась десять лет назад, когда был разработан первый фирменный продукт – акустическая система Adam. В 2016 появился флагман Vigo, год спустя – модель Allegra, а в 2021 году линейку громкоговорителей Closer Acoustics дополнила первая полочная колонка, получившая название Ogy. Появление новинки, напольной акустической системы Forlane с одним драйвером, семидюймовым EMS LB7, приурочено к юбилею компании – 10 лет со дня основания.



Объём корпуса колонки: 42 л. Размеры громкоговорителя (В х Ш х Г): 1 х 0,2 х 0,34 м; высота с подставкой – 112 см. Особенность конструкции Forlane – корпус с распределённым резонансом. Обратная звуковая волна распространяется внутри корпуса по двум каналам, имеющим разную форму, длину и объём. Акустическая энергия уходит по этим каналам в противоположных направлениях, а когда концы каналов встречаются – рассеивается. Создатель Forlane и основатель бренда Closer Acoustics Яцек Гродецкий (Jacek Grodecki) считает, что громкоговорители с одним драйвером – разумеется, если они правильно спроектированы – «короли когерентности и звукового образа, способные создать ощущение того, что звук буквально окутывает слушателя». Кроме того, такие акустические системы – «идеальные партнёры для ламповых усилителей, особенно маломощных».



