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Акустика из сердца Франции


14.06.2022 13:00

 

 

Французский производитель акустических систем Davis Acoustics подписал соглашение с новым дистрибьютором. С июня 2022 года бренд будет эксклюзивно представлен на российском рынке силами компании TechnoLogica. Руководство последней подчёркивает, что сотрудничество с Davis Acoustics – большая честь, поскольку эта компания остаётся одной из немногих, кто сохранил истинный дух Hi-Fi и High End аудио.

 

Davis Acoustics – фирма семейная: основанная в исторической столице Шампани, городе Труа, 36 лет назад, она передаётся по наследству; собственное производство, а также исследовательский отдел базируются там же, во Франции. В компании изготавливают диффузоры для своих акустических систем, динамики – также собственного производства; сами колонки разрабатываются с нуля. Используются и сторонние комплектующие, при этом к выбору поставщиков подходят с особым тщанием – в числе партнёров такие авторитеты, как MBL, Goldmund и другие. Ассортимент выпускаемой продукции включает несколько линеек акустических систем разных ценовых категорий. Компания выпускает несколько моделей акустики центрального канала и сабвуферов, что позволяет собрать на базе фирменных компонентов не только стерео систему, но и домашний кинотеатр.

 

В рамках договора о сотрудничестве между Davis Acoustics и TechnoLogica подписано соглашение о специальных ценах, действующее до конца года. Это значит, что возможность стать обладателем высококачественных акустических систем, одних из лучших в отрасли, появилась у большего числа российских аудиолюбителей.

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