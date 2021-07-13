Акустика KEF в автомобилях Lotus

13.07.2021 13:00

Британский производитель акустических систем KEF оснастит своей продукцией спорткары Lotus Emira. Результатом сотрудничества двух компаний станет первая в мире автомобильная аудиосистема с точечным источником звука Uni-Q.



Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество по оснащению спортивных автомобилей и электрокаров нового поколения, выпускаемых Group Lotus, аудио системами KEF. Первым автомобилем с динамиками KEF с фирменной технологией точечного источника звука Uni-Q станет Lotus Emira – новейшая разработка премиум-класса с ярким дизайном и выдающимися динамическими характеристиками. Производитель заявляет, что у Emira – лучшие в классе плавность хода и управляемость и отличная аэродинамика.



Специально для Lotus Emira инженеры KEF разработали акустическую накладку для динамиков для достижения максимального эффекта объёмного звучания. В автомобили будет устанавливаться десятиканальная аудио система, которая станет первым в мире комплектом автомобильной акустики, где применена технология Uni-Q. Принцип её действия заключается в cледующем: пищалка и СЧ-динамик (или мид-басовик, в зависимости от конфигурации колонок) расположены друг относительно друга одновременно и копланарно, и коаксиально. Проще говоря, в разнополосных излучателях Uni-Q совпадают акустические центры. Такая конструкция имеет ряд значительных преимуществ: точное фазовое согласование излучателей, одинаковую направленность, упрощение схемы кроссовера.



Саймон Клэр (Simon Clare), директор по маркетингу Group Lotus: «Мы невероятно рады тому, что выход KEF на автомобильный рынок произошёл с участием Lotus. Это идеальное партнёрство двух легендарных британских брендов, завоевавших мировое признание благодаря революционным инновациям и бескомпромиссной уверенности в том, что качество обслуживания клиентов – главное в бизнесе».