Акустика нового поколения: Sonus faber Sonetto G2

15.05.2024 22:54

Компания Sonus faber представила новую серию фирменных акустических систем. Премьера состоялась в рамках выставки High End, недавно проходившей в Мюнхене.



В серию Sonetto G2 входят семь моделей громкоговорителей: две полочные, три напольные, акустика центрального канала и настенная колонка. Все они оснащаются динамиками, разработанными специально для этой линейки. Используемые материалы и технологии «позаимствованы» у флагманских акустических систем Suprema (за пару таких колонок придётся отдать 700 тысяч долларов), при том, что сами Sonetto относятся к начальной ценовой категории, пусть и с поправкой на уровень цен Sonus faber.



В продаже новые модели появятся ориентировочно в июле нынешнего года.



