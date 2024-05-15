ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Акустика нового поколения: Sonus faber Sonetto G2


15.05.2024 22:54

 

 

Компания Sonus faber представила новую серию фирменных акустических систем. Премьера состоялась в рамках выставки High End, недавно проходившей в Мюнхене.

 

В серию Sonetto G2 входят семь моделей громкоговорителей: две полочные, три напольные, акустика центрального канала и настенная колонка. Все они оснащаются динамиками, разработанными специально для этой линейки. Используемые материалы и технологии «позаимствованы» у флагманских акустических систем Suprema (за пару таких колонок придётся отдать 700 тысяч долларов), при том, что сами Sonetto относятся к начальной ценовой категории, пусть и с поправкой на уровень цен Sonus faber.

 

В продаже новые модели появятся ориентировочно в июле нынешнего года.

Связанные новости:
 High End Munich 2024: две недели до открытия - 27.04.2024 17:19
 «Дорого-богато»: юбилейная аудиосистема Sonus faber  - 15.01.2024 10:55
 Серия Sonus faber Lumina: теперь семь моделей! - 15.11.2023 13:58
 В тренде: Sonus Faber Duetto  - 09.10.2023 10:56
 Stradivari нового поколения - 25.05.2023 20:00
 Через тернии к звёздам вместе с Sonus faber Aster - 02.02.2023 12:45
 Sonus faber на инсталляционной арене - 07.10.2022 11:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007