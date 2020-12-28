Акустика TAD Compact Reference One TX

28.12.2020 12:47

Новинка модельного ряда TAD – акустическая система Compact Reference One TX. В ней используется такой же точечный источник звука, что и во флагманской напольной модели TAD Reference One TX. Колонки предназначены для установки на стойки.

Коаксиальный излучатель CST совмещает в себе среднечастотный динамик диаметром 16 см и 3,5-сантиметровый твитер с бериллиевыми мембранами. Динамик имеет превосходные акустические свойства на средних частотах; благодаря совмещению акустических центров двух драйверов их фазовые характеристики идеально согласованы. Для проектирования формы диафрагмы твитера использовалась технология компьютерного анализа HSDOM (Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method); результат – чистый, неискажённый и равномерный отклик твитера до отметки 100 кГц. Среднечастотная секция излучателя CST начинает работать с отметки 250 Гц, что обеспечивает предельно широкий диапазон частот. За низкие частоты «отвечает» восьмидюймовый динамик на гофрированном подвесе (он обеспечивает стабильную работу даже при высокой амплитуде движения) с трёхслойной диафрагмой: средний слой – из вспененного акриламида, внешние – из направленных арамидных волокон. Система аэродинамических портов фазоинвертора – такая же используется в профессиональных моделях TAD – позволяет добиться от компактной модели воспроизведения баса от 32 Гц.

Как и в старшей модели, корпус Compact Reference One TX собран по технологии SILENT (Structurally Inert Laminated Enclosure Technology) из материалов, обеспечивающих высокую жёсткость конструкции и максимальное поглощение вибраций. Колонки отделаны натуральным шпоном сапеле помеле (Sapele Pommele) – он имеет красновато-коричневый цвет, характерный для красного дерева, и необычную очень красивую текстуру.