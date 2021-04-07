07.04.2021 12:10

В Россию из Франции приехала новинка – трёхполосная акустика Triangle Australe EZ. Напольные громкоговорители – представители престижной линейки Esprit EZ. В новой модели реализована фирменная технология DPS (Dynamic Pulse System) – раньше инженеры Triangle применяли её только в акустических системах серии Magellan, относящейся к классу High End устройств.



Технология DPS предусматривает использование дополнительного твитера – тылового, расположенного на задней панели соосно с фронтальным. Благодаря такой конструкции акустической системы качество звука меньше зависит от местоположения слушателя относительно колонок. Средний частоты воспроизводит динамик собственной разработки с диффузором из натуральной целлюлозы. Басовые драйверы также разработаны инженерами Triangle; диффузоры изготавливаются из инновационного композитного материала на основе карбона и древесного волокна – он обеспечивает высокую прочность и малую массу диафрагмы. Благодаря использованию крупного ферритового магнита и звуковой катушки большого диаметра такой динамик способен воспроизводить частоты со значения 29 Гц.



Корпус для новой модели построен по технологии DVAS (Driver Vibration Absorption System) – она позволяет механически «развязать» НЧ-динамики, устраняя любые резонансы. Отделка – стандартная для серии Esprit EZ; кроме того, с появлением Triangle Australe EZ все модели линейки можно заказать и в отделке натуральным шпоном Brown Maple.