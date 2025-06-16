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Акустика «Урал»: меньше импортного, больше российского


16.06.2025 18:10

 

 

Отечественная компания «Урал», которая выпускает акустические системы для автомобилей, начала поэтапную локализацию производства своей продукции на территории Российской Федерации.

 

Сборка готовых изделий осуществляется на производственной площадке «Гагарин Урал Завод». До недавних пор основные комплектующие поставлялись из Китайской Народной Республики, а в начале 2025 года программа локализации перешла в активную фазу. В ближайшие два месяца в России будет поставлено оборудование, которое позволит на месте изготавливать полипропиленовые диффузоры и подвесы для динамиков, выпускать звуковые катушки диаметром до 35 мм и центрирующие шайбы любых размеров и степеней жёсткости. Ожидается, что серийное производство будет запущено в третьем квартале текущего года.

 

В течение 2026 года планируется достичь полной локализации: на российском заводе будут изготавливаться и такие компоненты, как металлические и пластиковые корзины, керны, магниты, верхние фланцы. В план поэтапной локализации включены и другие модели, например, из серий Warhead 130, Warhead 165 и Grand – в настоящее время на заводе осуществляется сборка готовых изделий из этих линеек.

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