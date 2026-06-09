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Алиса AI в помощь: наушники «Яндекс Дропс»


09.06.2026 23:04

 

 

Наушники «Яндекс Дропс» появились в продаже в магазинах торговой сети «М.Видео». Цена новинки – 8990 рублей, а главная особенность – самая мощная языковая модель «Яндекса», та же, что используется в чате с Алисой AI. 

 

Пользователи «Яндекс Дропс» могут получать ответы от нейросети, не глядя в телефон или ноутбук, а чтобы информацию было легко воспринимать на слух, формулировки в наушниках – более лаконичные, чем в чате. Если диалог прервался, позже его можно продолжить в чате, в разделе «Наушники Дропс». 
Ещё одна полезная функция – «Моя память». Пользователь произносит вслух всё, что требует запоминания (мысли о подарке другу на день рождения, результаты рабочей встречи с коллегами, вопросы для завтрашнего визита к врачу, и т.д.), а нейросеть преобразует эту информацию в структурированные списки и заметки и хранит в памяти, а также напоминает о важных событиях – в том числе и через наушники.

 

«Яндекс Дропс» – полноценные наушники с качественным звуком, шумоподавлением и голосовым управлением звонками, музыкой и умным домом. Их обладатель может попросить Алису AI включить любимый плейлист, найти и набрать нужный телефонный номер. Наушники понимают быстрые команды, например, «Тише», «Стоп», «Продолжи», «Отклони» и т.д., которые срабатывают даже без интернета, поскольку NPU-процессор обрабатывает их прямо на устройстве. Новинка оснащается 11-миллиметровыми динамиками. Есть эквалайзер с разными вариантами настроек и три режима шумоподавления: стандартный, адаптивный и режим прозрачности. Управление – сенсорное: можно принимать звонки, управлять воспроизведением и шумоподавлением, регулировать громкость. Цвета: белый, чёрный, фиолетовый; защита от пыли и влаги – по стандарту IP54. При включённых шумоподавлении и вызове Алисы AI наушники могут проработать без подзарядки в течение пяти часов, если отключить эти функции – до восьми часов.

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