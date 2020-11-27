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«Алиса» управляет саундбарами Samsung


27.11.2020 05:28

 

 

Владельцы саундбаров Samsung получили возможность управлять аудио системами с помощью голосового помощника «Алиса» от «Яндекс». Функция доступна для саундбаров 13 моделей, выпущенных в период с 2018 по 2020 год.

 

Отдавая голосовыы команды, можно включать и выключать саундбары, увеличивать или снижать уровень громкости. Голосовое управление осуществляется через любой гаджет с «Алисой»: «умную» колонку, смартфон или ПК с открытым браузером. Взаимодействие реализовано на основе открытой платформы Samsung SmartThings, которая объединяет устройства умного дома, подключенные к Wi-Fi.

 

Сотрудничество Samsung и «Яндекс» в области продвижения технологий «умного дома» началось в 2019 году. Тогда телевизоры Samsung Smart TV первыми на рынке получили возможность взаимодействия с голосовым ассистентом «Алиса» без дополнительных приспособлений.

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