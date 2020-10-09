Альянс Zigbee нацелился на Европу

09.10.2020 11:39

Zigbee Alliance объявил о формировании Europe Interest Group – подразделения, участники которого являются добровольцами, заинтересованными в продвижении стандартов Альянса в странах Европы.



Вступить в группу может любой, кто является участником Альянса и/или занимается продвижением его деятельности. Предполагается, что создание группы позволит увеличить число «европейских голосов» и учесть интересы пользователей из стран Европы. Возглавил подразделение член правления Альянса, разработчик IKEA Home Smart Ульф Аксельссон (Ulf Axelsson). Его цель: наладить диалог и обмен информацией между регионами, странами, компаниями и отдельными людьми, имеющими общие цели.



Группа будет действовать под руководством Совета директоров Альянса. Её участники будут предоставлять Совету директоров данные о «технологических потребностях Европы»; собирать информацию – и делиться ею с другими рабочими группами – о нормах и стандартах ЕС с целью помочь в разработке глобальных открытых стандартов IoT; распространять среди компаний из стран ЕС регулярные обновления рабочей группы по CHIP (Connected Home over IP) и инициировать дискуссии об интероперабельности CHIP во всей Европе; взаимодействовать с маркетинг-специалистами Альянса при организации европейских мероприятий по продвижению Альянса и его интересов.