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«Алмазный» британский звук – уже в России


23.12.2020 10:20

 

 

В Европе – и в России тоже – начались продажи акустических систем Wharfedale Diamond 12. Впервые эта линейка появилась в ассортименте британского бренда в 1982 году. Двенадцатое поколение «алмазной» серии представлено шестью моделями: тремя полочными (Diamond 12.0, 12.1, 12.2), двумя напольными (Diamond 12.3 и 12.4), а также колонкой центрального канала Diamond 12.C.

 

По сравнению с громкоговорителями предыдущего поколения акустические системы Diamond 12 значительно усовершенствованы. Изменениям подверглась конструкция большинства элементов, но в первую очередь динамиков – их диффузоры теперь делаются из материала Klarity, смеси полипропилена и слюды; конусы имеют совсем небольшой вес, а вот их жёсткость увеличилась, что позволило свести к минимуму эффект «окрашивания». Ещё одно важное нововведение – прецизионная магнитная система с алюминиевым компенсационным кольцом: оно снижает влияние нежелательных колебаний на качество звука. Сердечник катушки – не из алюминия, а из смеси эпоксидной смолы и стекловолокна. В кроссоверах используются фильтры Линквица – Райли 4-го порядка.

 

В разработке моделей обновлённой серии принимал участие известный в мире Hi-Fi конструктор и дизайнер Карл-Хайнц Финк (Karl-Heinz Fink), основатель компании FinkTeam и нынешний владелец британской же компании Epos. Для Wharfedale это первый опыт сотрудничества с Финком.

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