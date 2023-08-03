«Алмазный фонд» Wharfedale: новое поступление

03.08.2023 00:48

Новый «бриллиант» в «коллекции» акустических систем Wharefedale – колонки Dolby Atmos, дополнившие фирменную серию Diamond 12. Новинка, модель Diamond 12 3D, разработана специально для использования в качестве высотных каналов в комплектах домашнего кинотеатра Dolby Atmos и DTS:X.



Небольшой громкоговоритель можно разместить на полочниках Diamond 12.1 или напольных Diamond 12.3 или закрепить на стене. Колонка излучает звуковые волны вверх, обеспечивая трёхмерное звуковое поле. Производитель заявляет, что по своим характеристикам новинка полностью соответствует всем моделям серии Diamond 12, в том числе благодаря использованию таких же драйверов и прочих компонентов.



Diamond 12 3D комплектуются десятисантиметровыми СЧ/НЧ-динамиками, диффузоры которых изготовлены из фирменного композита (полипропилен/мика) – такими же, что и в моделях 12.1 и 12.3 – и 25-миллиметровыми твитерами из тканого материала. Корпуса колонок – из ДВП, усиленные с помощью фирменной технологии Intelligent Spot Bracing. Варианты отделки – те же, что и у других моделей линейки: чёрный, белый, орех, светлый дуб. Розничная цена за пару: 549 долларов США.



