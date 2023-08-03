ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Алмазный фонд» Wharfedale: новое поступление


03.08.2023 00:48

 

 

Новый «бриллиант» в «коллекции» акустических систем Wharefedale – колонки Dolby Atmos, дополнившие фирменную серию Diamond 12. Новинка, модель Diamond 12 3D, разработана специально для использования в качестве высотных каналов в комплектах домашнего кинотеатра Dolby Atmos и DTS:X.

 

Небольшой громкоговоритель можно разместить на полочниках Diamond 12.1 или напольных Diamond 12.3 или закрепить на стене. Колонка излучает звуковые волны вверх, обеспечивая трёхмерное звуковое поле. Производитель заявляет, что по своим характеристикам новинка полностью соответствует всем моделям серии Diamond 12, в том числе благодаря использованию таких же драйверов и прочих компонентов.

 

Diamond 12 3D комплектуются десятисантиметровыми СЧ/НЧ-динамиками, диффузоры которых изготовлены из фирменного композита (полипропилен/мика) – такими же, что и в моделях 12.1 и 12.3 – и 25-миллиметровыми твитерами из тканого материала. Корпуса колонок – из ДВП, усиленные с помощью фирменной технологии Intelligent Spot Bracing. Варианты отделки – те же, что и у других моделей линейки: чёрный, белый, орех, светлый дуб. Розничная цена за пару: 549 долларов США.

Связанные новости:
 Новые напольники в линейке Wharfedale Elysian  - 03.07.2023 13:09
 Сила дракона: Nakamichi Dragon 11.4.6 - 26.04.2023 09:59
 Wharfedale Dovedale: традиции в современном исполнении  - 01.03.2023 13:23
 KEF расширяет ассортимент АС с технологией MAT - 08.02.2023 17:58
 Wharfedale: центральный канал Elysian - 22.04.2022 14:09
 Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2 - 20.10.2021 11:20
 North Star Design: «бриллианты» из Италии - 25.12.2017 19:48
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007