Altary: новая серия AV-стоек VOXmodule

26.08.2026 12:07

Компания VOXmodule разослала своим клиентам информацию о новой линейке фирменных аудиофильских стоек. Новая серия, с недавних пор пополнившая ассортимент VOXmodule, получила название Altary.

Стойки под аудиовидеооборудование из новой серии VOXmodule Altary – это «холодный блеск полированного металла и теплота шпонированных полок, покрытых несколькими слоями глянцевого лака». В описании говорится, что конструкция High-End стоек Altary имеет много общего с моделями из линейки Cardinale (это наиболее популярные стойки из всех, что выпускает VOXmodule), при этом некоторые инженерные решения и идеи позаимствованы из топовой линейки Suprema.

Конструкция Altary – модульная: у стойки наборные фрезерованные из нержавейки ножки, состоящие из элементов разной высоты. Меняя их высоту, можно менять и высоту самой стойки. Основание каждого модуля – квадратное; по углам квадрата расположены специальные демпферы (точно такие же применяются в моделях линейки Suprema), на которых лежит «развязанная» полка из MDF. Отделка полок – шпон американского ореха и лаковое покрытие, ножки окрашены под золото или в графитовый цвет. Производитель подчёркивает, что под заказ возможно изготовление полок любой конфигурации.