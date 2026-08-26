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Altary: новая серия AV-стоек VOXmodule


26.08.2026 12:07

 

 

Компания VOXmodule разослала своим клиентам информацию о новой линейке фирменных аудиофильских стоек. Новая серия, с недавних пор пополнившая ассортимент VOXmodule, получила название Altary. 

 

Стойки под аудиовидеооборудование из новой серии VOXmodule Altary – это «холодный блеск полированного металла и теплота шпонированных полок, покрытых несколькими слоями глянцевого лака». В описании говорится, что конструкция High-End стоек Altary имеет много общего с моделями из линейки Cardinale (это наиболее популярные стойки из всех, что выпускает VOXmodule), при этом некоторые инженерные решения и идеи позаимствованы из топовой линейки Suprema.

 

Конструкция Altary – модульная: у стойки наборные фрезерованные из нержавейки ножки, состоящие из элементов разной высоты. Меняя их высоту, можно менять и высоту самой стойки. Основание каждого модуля – квадратное; по углам квадрата расположены специальные демпферы (точно такие же применяются в моделях линейки Suprema), на которых лежит «развязанная» полка из MDF. Отделка полок – шпон американского ореха и лаковое покрытие, ножки окрашены под золото или в графитовый цвет. Производитель подчёркивает, что под заказ возможно изготовление полок любой конфигурации.

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