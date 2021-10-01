Amazon Alexa и звук 5.1 для Denon Home

01.10.2021 08:00

Denon выпустил новую версию прошивки U26 для фирменной линейки беспроводных динамиков и саундбара Denon Home. Обновление активирует голосовое управление Amazon Alexa и добавляет объёмный звук в формате 5.1 для беспроводного саундбара Denon Home SoundBar 550.



Теперь владельцы саундбара могут подключить Denon Home 150, 250 или 350 в качестве беспроводных тыловых каналов окружающего звучания, а для больших помещений – ещё и беспроводной сабвуфер Denon DSW-1H, получив полностью беспроводную систему 5.1. После загрузки новой версии ПО будут обновлены алгоритмы работы звукового процессора саундбара и улучшится настройка воспроизведения низких частот. Также изменился интерфейс приложения HEOS; добавлено много новых функций для упрощения навигации и управления домашней музыкальной системой.



Саундбаром и колонками можно будет управлять с помощью голоса, не используя отдельное устройство с поддержкой Alexa. Для активации цифрового помощника нужно включить встроенные микрофоны в приложении HEOS и связать динамик со своей учетной записью Alexa. В результате станут активны две сенсорные кнопки на верхней панели колонок, используемые для управления Alexa: одна отключает микрофон, вторая позволяет настроить Alexa на активное прослушивание. В последнем случае достаточно сразу произнести голосовую команду, не используя слово пробуждения. Если пользователь не использует Alexa Voice Control, микрофоны в динамиках Denon Home останутся отключенными,



Важно: функция Alexa Voice Control для линейки Denon Home поддерживает английский, немецкий, французский и испанский языки. О возможности использовать русский язык будет объявлено дополнительно.