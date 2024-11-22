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Amazon Alexa не хочет умнеть


22.11.2024 11:31

 

 

В сети появилась информация о том, что запуск Alexa AI неоднократно откладывался. Об этом говорят служебные документы Amazon, которые случайно утекли в сеть. Как утверждают инсайдеры, Alexa AI пока не может быть запущен, поскольку разработчики до сих пор не устранили несколько серьёзных недостатков.

 

В частности, ИИ слишком медленно реагирует на запросы, у него уходит слишком много времени на то, чтобы сформулировать ответ на заданный вопрос. Разработчики признают, что это «критическая проблема», из-за которой запуск Alexa AI в 2024 году переносился уже трижды; очередной целевой датой запуска было 14 ноября, но и на этот раз планы пришлось изменить.

 

Amazon хочет дать Alexa сверхмощные навыки, но пока попытки не увенчались успехом: тестировщики не удовлетворены результатами. Сообщается, что необходимый для запуска ИИ средний балл удовлетворённости – 5,5 из 7, однако «умный» помощник набрал лишь 4,57 балла.

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