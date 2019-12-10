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Amazon Echo-как-его-там на батарейках


10.12.2019 07:00

 

 

Компания Amazon выпустила новый смарт-динамик. Он работает на батарейках, имеет очень длинное название – Echo Input Portable Smart Speaker Edition – и пока продаётся только в Индии.

 

Подобные устройства должны быть переносными – вот основное требование, которое, согласно проведённому исследованию рынка, предъявляют к «умным» громкоговорителям жители Индии. Встроенный элемент питания нового Amazon Echo рассчитан на 10 часов непрерывного воспроизведения музыки или 11 часов в режиме stand-by. Уровень заряда батареи показывают четыре светодиодных индикатора.

 

Как и прочие устройства линейки Echo, новый гаджет совместим с другими интеллектуальными домашними устройствами и поддерживает голосовое управление с помощью виртуального ассистента Alexa (с сентября говорящего на хинди). Цена новинки в пересчёте на американскую валюту – около 84 долларов, первые владельцы получат Echo Input Portable Smart Speaker Edition после 18 декабря. Корпорация Amazon никогда не раскрывала информацию о том, каковы объёмы продаж Echo в Индии, но эта страна является одним из главных потребителей данных устройств.

 

В западных странах попытки Amazon продавать смарт-спикеры со встроенным аккумулятором не увенчались успехом. В 2016 году была представлена модель Amazon Tap, но потребители встретили её прохладно, и производство было прекращено.

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