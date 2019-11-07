Amazon к Nuvo пришёл…

07.11.2019 15:00

Компания Legrand объявила о расширении функционала устройств Nuvo Player Portfolio. В скором времени у их владельцев появится доступ к сервису Amazon Music.



На сегодня Amazon Music – третий по величине провайдер услуги аудиостриминга. Своим подписчикам он предлагает воспользоваться возможностями Prime Music с доступом к двум миллионом музыкальных композиций или Amazon Music Unlimited – 50 миллионов песен, с ежемесячной абонентской платой.



Добавление Amazon Music в качестве стриминового источника будет для владельцев систем Nuvo Player Portfolio бесплатным. Пользователю необходимо открыть мобильное приложение Nuvo Player App на смартфоне или планшете, выбрать «Настройки/Услуги/Добавление услуги (Settings/Services/Add Service), нажать на логотип Amazon Music и залогиниться, используя свой аккаунт в Amazon Music или создав новый. Сервис доступен для всех моделей Player Portfolio, на которых установлено ПО версии 2019.1. Пока новые возможности появились только у жителей США; в ближайшем будущем к ним смогут присоединиться потребители других стран.