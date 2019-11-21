Amazon Music – бесплатно не только на Echo

21.11.2019 12:10

Бесплатный стриминговый сервис Amazon Music теперь доступен для разных цифровых устройств. Ранее воспользоваться им могли только обладатели фирменных гаджетов Echo.



Любой человек, который слушает Amazon Music, но не имеет подписки на пакеты Amazon Prime или Music Unlimited, теперь может бесплатно скачивать аудио контент на свой смартфон или планшет, Fire TV – для этого нужно установить приложение Amazon Music – или слушать записи онлайн на music.amazon.co.uk. Поскольку сервис бесплатный, потребители столкнутся с большим количеством рекламы. Пока воспользоваться новой услугой могут лишь жители Великобритании, США, Германии и Австрии.



Amazon открыл пользователям доступ ко множеству плейлистов и тысячам музыкальных станций, с возможностью поиска нужного контента по исполнителям, жанрам, названиям композиций и пр. Делая это, корпорация пытается «отъесть» кусок рыночного пирога у Spotify и других своих конкурентов; чуть раньше Amazon запустил сервис Amazon Music HD, что позволит ему потеснить Tidal, Qobuz и Deezer.