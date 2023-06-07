Amazon отрицает слежку за клиентами, но всё равно заплатит

07.06.2023 20:08

Amazon и её дочерняя компания Ring заплатят более 30 миллионов долларов США по итогам судебных разбирательств, связанных с нарушением конфиденциальности при использовании фирменных видеокамер и «умных» колонок.

Два дела против Amazon и Ring возбудила Федеральная торговая комиссия (FTC). Согласно материалам первого, Amazon дольше, чем необходимо, хранила записи разговоров детей с голосовым помощником Alexa. Речь об Amazon Kids – программе подписки, разработанной специально для детей. FTC утверждала, что данные не удалялись даже после просьб родителей. Второе дело было возбуждено против компании Ring. В материалах описан случай, произошедший в 2017 году: сотрудник компании подсматривал за клиентками Ring через камеры, установленные в спальнях и ванных комнатах. Сообщается, что, прежде чем его отстранили от работы, он имел возможность подсматривать за женщинами в течение нескольких месяцев. В материалах дела утверждается, что и другие сотрудники Amazon имели неограниченный доступ к видеоданным клиентов. Amazon приобрела Ring только в 2018 году, а изменения в политику конфиденциальности были внесены ещё годом позже, но компания всё равно должна заплатить, а также раскрыть клиентам, какой доступ она и её подрядчики имеют к данным пользователей.

В обоих случаях корпорация не согласилась с претензиями FTC и отрицала нарушение закона. Однако «в рамках мирового соглашения» ей всё равно придётся выплатить 25 млн. долларов (по делу об Amazon Kids; кроме того, будет внесено «небольшое изменение в и без того строгие правила» и удалены дочерние профили, которые оставались неактивными более 18 месяцев) и 5,8 млн. долларов (дело Ring). В заявлении Amazon, опубликованном после выхода новостей об урегулировании дел, говорится: «…мы очень серьезно относимся к своим обязанностям перед нашими клиентами и их семьями… наша цель была и остаётся в том, чтобы предоставлять продукты и функции, которые нравятся нашим клиентам, и в то же время поддерживать нашу приверженность защите их конфиденциальности и безопасности».



