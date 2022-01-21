Amazon продвинет Fire TV на авторынке

21.01.2022 10:01

Корпорация Amazon заключила партнёрское соглашение с BMW. Его цель – развитие Fire TV на авторынке и интеграция решения в выпускаемые автомобили. Пробный шар – BMW с 31-дюймовым панорамным (32:9) 8K экраном Theatre Screen, продемонстрированный на прошедшей недавно в США выставке CES 2022.



Навигация и управление – голосовые, с помощью Alexa, но и есть и сенсорный экран, кроме того, для пассажиров предусмотрена возможность управления развлекательной системой с помощью панелей, встроенных в дверные ручки. Звук может передаваться через беспроводные Bluetooth или проводные наушники или автомобильные динамики. После активации режима My Mode Theater экран занимает рабочую позицию, солнцезащитные шторки на боковых окнах и заднем стекла закрываются, приглушается освещение в задней части автомобиля, превращая салон в персональный кинотеатр с объёмным звуком. Панорамный дисплей имеет функцию масштабирования, позволяющую воспроизводить контент в формате 16:9, 21:9 или 32:9.



Экспериментальная система «устанавливает новые стандарты автомобильных развлечений». Её предполагается оснащать люксовые модели BMW. Amazon сообщает, что Fire TV также будет доступен в качестве опции для Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer и Grand Cherokee, Chrysler Pacifica, Ford Expedition и Lincoln Navigator.