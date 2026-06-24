Амбициозный Myryad E400

24.06.2026 13:34

Новый флагманский интегральный усилитель Myryad с недавних пор доступен российским аудиофилам. О появлении новинки, модели E400, в России объявил дистрибьютор, компания TL-Sound.



Интегральный усилитель E400 – «самый мощный и технически совершенный за более чем 30-летнюю историю» бренда Myryad. Главная особенность этого аппарата – полностью двойная монофоническая архитектура: внутри одного корпуса находятся два независимых усилителя мощности, каждый с собственным тороидальным трансформатором мощностью по 800 ВА, отдельными цепями питания, фильтрующими конденсаторами и усилительными каскадами. Благодаря такому инженерному решению (подобные встречаются в усилителях мощности высокого класса, но очень редко используются в интегральных усилителях) взаимное влияние каналов сведено к минимуму, а разделение стереосигнала – максимально точное.



Myryad E400 развивает до 300 Вт на канал при нагрузке 8 Ом и до 540 Вт на канал при нагрузке 4 Ом, что делает новинку подходящим партнёром даже для самых требовательных акустических систем. Усилитель оснащается двумя балансными входами XLR и двумя линейными RCA. Для подключения внешних устройств предусмотрены выходы предусилителя, балансные и небалансные.