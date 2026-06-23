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Amina Sapphire Dual: стереозвук-невидимка


23.06.2026 11:05

 

 

Производитель встраиваемых акустических систем Amina Technologies представил новую модель в серии Sapphire. Sapphire Dual – громкоговоритель для скрытой установки, обеспечивающий стереозвучание.

 

Новинка предназначена для встраивания в стены или потолок. Акустические системы Sapphire появились в ассортименте Amina Technologies в 2025 году. В серию входят громкоговорители для помещений, небольших по площади или таких, где по тем или иным причинам нецелесообразно устанавливать несколько акустических систем. Новая разработка, Sapphire Dual – двухканальная система с четырьмя динамиками, обеспечивающими «тёплое насыщенное чистое звучание». Её размеры: 450 х 345 мм, глубина – всего 31 мм (70 мм при использовании монтажного короба).

 

В основе Sapphire Dual – фирменная технология Distributed Mode Loudspeaker (DML). Производитель заявляет, что после установки динамик «становится частью конструкции здания», при этом не требуется наличие декоративных решёток и/или инсталляционных коробов. Новинку можно комбинировать с другими моделями серии Sapphire – у всех колонок в линейке схожий звуковой профиль.

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