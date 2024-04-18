Аналитика: продажи смарт-спикеров и ТВ в России за первый квартал 2024 года

18.04.2024 12:44

Группа М.Видео-Эльдорадо подвела промежуточные итоги своей деятельности в начале текущего года; аналитики компании выяснили, насколько успешно в магазинах торговой сети продавались «умные» колонки и телевизоры.



В первом квартале 2024 года наблюдался уверенный рост продаж интеллектуальных колонок – как на российском рынке в целом, так и в собственных каналах продаж М.Видео-Эльдорадо. За 2023 год было продано 4,3 миллиона таких устройств; объём продаж в денежном выражении составил более 34 млрд. рублей. При этом продажи за первый квартал прошлого года составили 900 тысяч смарт-спикеров, а в 2024 году за тот же период было реализовано не менее 1,2 млн. штук, то есть на 33,3% больше. В числе лидирующих брендов: «Яндекс», Sber и VK. Эксперты самой компании объясняют эти цифры разнообразием выпускаемых моделей и трендами: интеграция виртуальных помощников в повседневную жизнь потребителей продолжается, всё больше людей проявляют интерес к новым технологиям. Специалисты считают, что по итогам года рынок вырастет минимум на треть.



Что касается телевизоров, здесь аналитики отмечают быстрый рост продаж устройств с большими диагоналями (от 76 дюймов): он составил до 118% в первом квартале 2024 года. Такая популярность объясняется прежде всего значительным снижением стоимости этих моделей – в магазинах М.Видео-Эльдорадо подобное устройство можно купить за 36000-40000 рублей. Кроме того, появилось много новых производителей, что также привело к снижению цен из-за высокой конкуренции. Всего за 2023 год в России было продано около 8,5 млн. телевизоров. Рост продаж ТВ с диагональю 55 дюймов в начале 2024 года составил 21%, с диагональю 65 дюймов – 51%. А вот спрос на телевизоры с небольшими и средними диагоналями, от 24 до 50 дюймов, почти не изменился: разница с первым кварталом 2023 года составила в денежном выражении всего 5% (в сторону увеличения). Наибольшей популярностью пользуется продукция Haier, Samsung, TCL, Hisense, Toshiba, Skyworth и Grundig.



