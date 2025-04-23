Аналитика: российский рынок автомобильной электроники

23.04.2025 13:44

Аналитики компании «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировали по итогам 2024 года рост продаж автоэлектроники на 30%. Всего было продано 2,1 млн. устройств на общую сумму 7,4 млрд. рублей.

В количественном выражении первое место занял бренд Ural: ему принадлежат 20% рынка благодаря широкому ассортименту автомобильных акустических систем, усилителей и сабвуферов. Потребители выбирают продукцию этой торговой марки за хороший звук и доступные цены. Ещё 16% рынка приходится на продукцию малоизвестных брендов; в их случае покупателям важны те или иные функции, а не громкое имя, и низкие цены. На третьем месте (11%) – торговая марка DL Audio с умеренными ценами и хорошим выбором акустических систем и сабвуферов. 8% – доля рынка собственных торговых марок ритейлеров; эксперты объясняют востребованность такой продукции оптимальным соотношением качества и цены. На пятом месте (5%) – продукция Pioneer.

В денежном выражении также лидирует Ural: его доля рынка составляет 18%, а наибольшим спросом пользуются динамики и усилители среднего и премиального сегмента. Второе и третье места – также у малоизвестных брендов и DL Audio, только с меньшими долями рынка (13% и 9% соответственно). Pioneer вышел на четвёртое место (6%): у него есть лояльные потребители, неизменно предпочитающие премиальность и качество. Пятое место занимает Prology (6%) благодаря давнему присутствию на рынке, известности и конкурентоспособным ценам на мультимедийные системы, магнитолы и автомобильные навигаторы.



