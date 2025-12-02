Аналитика: российский рынок LFD

02.12.2025 17:50

Эксперты-аналитики компании ITResearch зафиксировали снижение продаж профессиональных ЖК-дисплеев с диагональю от 32 до 110 дюймов, используемых в розничной торговле, образовательной сфере и т.д. Как следует из отчёта ITResearch, за третий квартал 2025 года в России было продано 25000 таких дисплеев на сумму, эквивалентную 68,7 млн. долларам США.



По сравнению со вторым кварталом продажи LFD выросли на 3% в штуках и на 10% в денежном выражении, однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года объём рынка (в товарных единицах) уменьшился: в третьем квартале 2024 года было продано на 11,4% больше дисплеев. Примечательно, что даже с учётом уменьшения объёма продаж в штуках, в денежном выражении продажи в третьем квартале нынешнего года даже незначительно (на 0,7%) выросли. Эксперты видят в этом заслугу московских школ, которые в течение уходящего года закупили большое количество интерактивных комплексов, частью которых являются LFD с диагональю 86 дюймов; большой объём отгрузок привёл к росту средневзвешенной стоимости. Специалисты также отмечают, что в течение года в значительных количествах отгружались обычные небольшие дисплеи – их покупали банки, маркетплейсы и предприятия общепита.



Самой востребованной по-прежнему остаётся продукция Samsung и российского NexTouch (последний лидирует по итогам третьего квартала); вместе с Lumien, LG, Exell, Polymedia TeachTouch и Hisense эти производители контролируют около 70% рынка. Лидерами по итогам периода, прошедшего с начала года, являются Samsung, NexTouch и Lumien: на них приходится 44% всех продаж. Общий объём продаж LFD за прошедшие три квартала 2025 года составил 69800 единиц; в денежном выражении это эквивалентно 185 млн. долларам США. В годовом выражении динамика незначительна – пока прирост составляет всего 1,9% в штуках и 5,7% в деньгах. Эксперты ITResearch подчёркивают, что прогноз на 2025 год был негативным, и пока цифры свидетельствуют о том, что он сбывается.