Analog Renaissance: пластинки под защитой

19.06.2023 12:15

В ассортименте продукции, выпускаемой российской компанией Analog Renaissance, появились конверты нового образца, предназначенные для хранения 12-дюймовых виниловых пластинок.



Внешние конверты Slim Carton рассчитаны на одинарные (тонкие) виниловые альбомы. Размер такого конверта: 320 мм х 320 мм. Вторая модель, Gatefold – для двойных или тройных альбомов; они чуть больше: 325 мм х 320 мм. Конверты и той, и другой модели сделаны из плотного прозрачного полипропилена толщиной 75 мкм и продаются комплектами по 25 штук. Розничная цена - 900 рублей.



Внешние конверты Analog Renaissance защищают обложки пластинок от повреждений. Они обладают антистатическим эффектом – не притягивают пыль, а благодаря материалу, из которого сделаны конверты, диски без усилий вынимаются с полки, даже если установлены очень плотно.



