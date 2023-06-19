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Analog Renaissance: пластинки под защитой


19.06.2023 12:15

 

 

В ассортименте продукции, выпускаемой российской компанией Analog Renaissance, появились конверты нового образца, предназначенные для хранения 12-дюймовых виниловых пластинок.

 

Внешние конверты Slim Carton рассчитаны на одинарные (тонкие) виниловые альбомы. Размер такого конверта: 320 мм х 320 мм. Вторая модель, Gatefold – для двойных или тройных альбомов; они чуть больше: 325 мм х 320 мм. Конверты и той, и другой модели сделаны из плотного прозрачного полипропилена толщиной 75 мкм и продаются комплектами по 25 штук. Розничная цена - 900 рублей.

 

Внешние конверты Analog Renaissance защищают обложки пластинок от повреждений. Они обладают антистатическим эффектом – не притягивают пыль, а благодаря материалу, из которого сделаны конверты, диски без усилий вынимаются с полки, даже если установлены очень плотно.

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