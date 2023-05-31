Analog Renaissance Pro-Line: ювелирная настройка

31.05.2023 11:21

Pro-Line – так называется новая линейка продукции, выпускаемой российским производителем аксессуаров для виниловых проигрывателей Analog Renaissance. Новая серия предназначена для тех, кто поднаторел в настройке таких устройств и по уровню знанию не уступает профессионалам.



В серию в том числе входит набор Tonearm Pro-Tuning Box. При вполне доступной цене (10000 рублей) он весьма эффективен: используя его, можно заставить проигрыватель отработать по максимуму. Хотя набор и создан специально для опытных пользователей, новичкам он тоже будет интересен, поскольку позволит разобраться во всех тонкостях настройки. В комплект входят отвертка, пинцет, винты и гайки для монтажа картриджа на шелле тонарма, а также малый и большой пузырьковые уровни – для выравнивания основания проигрывателя и шелла. Есть шаблон для настройки положения картриджа по двум точкам, реализованный по геометрии Baerwald (без пластинки на опорном диске); точность выравнивания при использовании шаблона обеспечивает графитовый стержень, также входящий в набор.



Ещё один шаблон, акриловый VTA/Azimuth, представляет собой удобный инструмент для настройки комбинации «тонарм – картридж – игла». Для максимальной точности настройки производитель рекомендует использовать этот шаблон вместе с специальным зеркалом (входит в набор). Электронные весы Stylus Pro-Scale с рабочим диапазоном от 0,01 до 200 г и двумя площадками для измерений могут определять количество однотипных взвешиваемых элементов. Для того, чтобы все входящие в Tonearm Pro-Tuning Box аксессуары использовались правильно, разработчики из Analog Renaissance дополнили набор подробной инструкцией.