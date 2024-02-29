Аналоговое великолепие Gold Note

29.02.2024 11:57

Компания Gold Note – итальянский производитель, который выпускает аудиоаппаратуру и соответствующие аксессуары. Ассортимент фирменной продукции широк и позволяет собирать стереосистемы самых разных уровней, используя только компоненты Gold Note.



Примером такой системы может служить комплект, собранный на базе напольной акустики Gold Note XS-85, напольного проигрывателя виниловых пластинок Gold Note Bellagio Conquest (с фирменными фонокартриджами) и фирменных же усилителей: предварительного P-1000 Mk2 и усилителя мощности PA-1175 Mk2; «мощник» может работать в стерео- или в монорежиме, в последнем случае потребуется пара усилителей, подключённных «в мост». Дополнить комплект дистрибьютор продукции Gold Note, компания Gong-Lux, предлагает фонокорректором PH-1000 Lite и сетевым фильтром-распределителем Arno Plus; рекомендуемые кабели: сетевые Lucca Extra, межблочные Firenze Extra, акустические Siena Extra. Базовая отделка компонентов системы: чёрный для электронных компонентов, шпон ореха – для громкоговорителей и AV-стойки. Те, кому в таком варианте комплект кажется недостаточно роскошным, могут заказать специальную отделку под золото…



High-End проигрыватель винила Gold Note Bellagio Conquest – единственный в мире проигрыватель, оснащённый тринадцатью изогнутыми цоколями, которые обеспечивают максимальную жёсткость и стабильность 125-сантиметровой конструкции, весящей 100 кг. Акустическая система Gold Note XS-85 имеет двухмодульную конструкцию: басовая секция – с двумя портами фазоинвертора на задней панели, в средне-высокочастотной секции сочетаются закрытый и открытый дизайн. Установочные шипы – скрытые, интегрированные в корпус. Колонки оснащаются твитерами диаметром 28 мм; двумя рупорными СЧ-динамиками (150 мм) и рупорными же басовиками с 220-миллиметровыми усиленными бумажными диффузорами c покрытием Nextel. АЧХ системы 30 – 30000 Гц, чувствительность 90 дБ, номинальное сопротивление 4 Ом; размеры колонки 1280 х 357 х 665 мм, вес 70 кг.



