Аналоговому звуку быть


15.05.2026 11:52

 

 

Так решили в японской компании BEAMS Records – и создали классический портативный CD-плеер, без возможности беспроводного подключения и прочих современных фишечек.

 

Олдскульное устройство в прозрачном корпусе оснащается обычным разъёмом для наушников и питается от пары батареек AA.

 

По данным маркетинговых исследований, в 2024 году продажи компакт-дисков увеличились на 10%. Гаджеты в прозрачных корпусах – также современный рыночный тренд, пока не теряющий актуальности. Вполне вероятно, что продажи новинки будут весьма успешными.

